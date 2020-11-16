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Золото дорожает на ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
08:21 16.11.2020 |
Цена на золото в понедельник утром растет на фоне продолжающего роста заболеваемости коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,35% - или на 6,55 доллара, до 1892,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,26% - до 25,08 доллара за унцию.
Эпидемиологическая ситуация в мире продолжает беспокоить инвесторов. Так, в США уже несколько дней подряд суточный прирост заболевших превышает отметку в сто тысяч, в субботу число достигло рекордных 185 тысяч. С начала эпидемии в США выявили почти 11 миллионов случаев заражения коронавирусом. Ситуация также остается тяжелой в ряде стран Европы.
Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что, несмотря на постепенное восстановление экономики, существует еще много нерешенных проблем, которые возникли с начала пандемии. Основной проблемой аналитик назвал создание новых рабочих мест.
Другим фактором роста цены на золото в понедельник утром является ослабление курса доллара. Снижение курса американской валюты традиционно оказывает поддержку стоимости золота, - в этом случае металл становится дешевле для держателей других валют.
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