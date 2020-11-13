Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.11.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|06.11
|75.0 (7.0)
|563.6 (6.0;84)
|09.11
|175.0 (7.0)
|-
|10.11
|200.0 (7.0)
|-
|11.11
|260.0 (7.0)
|-
|12.11
|260.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|06.11
|30410.0 (5.0)
|88 402.0 (6.0;7)
|09.11
|33128.0 (5.0)
|-
|10.11
|17811.0 (5.0)
|-
|11.11
|10028.0 (5.0)
|-
|12.11
|12514.0 (5.0)
|-
Данные НБУ