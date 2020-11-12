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Депозитные ставки для физлиц 12.11.20
17:29 12.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.07
|0.45
|0.18
|6 мес.
|8.25
|0.73
|0.33
|9 мес.
|8.69
|0.94
|0.32
|12 мес.
|8.58
|1.22
|0.62
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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