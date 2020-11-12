НБУ: долларизация депозитов украинцев выросла из-за падения гривны

Уровень долларизации вкладов украинцев в банках на конец ІІІ квартала этого года составил 41%, увеличившись за квартал на 0,3 п.п. из-за ослабления гривны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.

"После незначительного снижения в августе уровень долларизации средств клиентов вырос до 41,0% на конец квартала из-за ослабления гривни... Уровень долларизации средств клиентов вырос за третий квартал на 0.3 п. п.", - сообщили в Нацбанке.

Также отмечается, что по фиксированному на начало квартала курсу доля валютных средств снизилась на 2.0 п. п.

В общем и прирост депозитов населения замедлился, указали в НБУ.

"В ІІI квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках, хотя гривневые вклады населения за июль - сентябрь выросли всего на 1,2% (+27,1% г/г), что существенно ниже, чем во II квартале (+10,9% кв/кв). Объемы валютных вкладов населения выросли на 1,3% кв/кв (+ 5,3% г/г) в долларовом эквиваленте соответственно", - отметили в Нацбанке.

В то же время указано, что уровень долларизации чистых кредитов субъектам хозяйствования вырос за квартал на 1 П. п. до 48,3%, физическим лицам - снизился на 0,3% до 3,1%.

В целом же портфель чистых гривневых кредитов банков населению после падения во II квартале этого года на 5,0% в III квартале вырос на 3,9%. В то же время годовые темпы роста чистых гривневых кредитов населению, как отмечается, снизились до 8,8% г/г в конце сентября.