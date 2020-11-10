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Депозитные ставки для физлиц 10.11.20
18:39 10.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 10 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.20
|0.45
|0.18
|6 мес.
|8.37
|0.75
|0.34
|9 мес.
|8.88
|1.00
|0.38
|12 мес.
|8.72
|1.27
|0.64
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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