Минфин поднял ставку 6-мес. ОВГЗ до 9% и 12-мес. до 10,5%

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник смогло увеличить объемы продаж в 2,8 раза – до 5,56 млрд грн благодаря повышению ставки размещения шестимесячных облигаций с 8% до 9% годовых, что позволило удовлетворить все три заявки на эти бумаги на 5,28 млрд грн.

На аукционе по годичным бумагам Минфин увеличил ставку с 10,3% до 10,5% и смог получить еще 281,2 млн грн, отклонив пять из 15 заявок на 185 млн грн (по номиналу) по ставкам до 11,25%.

Покупатели также предлагали купить 28-мес. ОВГЗ под 11,5% на 112,5 млн грн, однако Минфин, размещавший неделю назад более длинные бумаги под 10,95%, отказался их удовлетворить.

Помимо этого, министерство впервые в этом году пошло и на повышение доходности долларовых бумаг: ставка по 15-мес. ОВГЗ была повышена с 3,5% до 3,62% .



