Минфин поднял ставку 6-мес. ОВГЗ до 9% и 12-мес. до 10,5%

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин поднял ставку 6-мес. ОВГЗ до 9% и 12-мес. до 10,5%

17:40 10.11.2020 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник смогло увеличить объемы продаж в 2,8 раза – до 5,56 млрд грн благодаря повышению ставки размещения шестимесячных облигаций с 8% до 9% годовых, что позволило удовлетворить все три заявки на эти бумаги на 5,28 млрд грн.

На аукционе по годичным бумагам Минфин увеличил ставку с 10,3% до 10,5% и смог получить еще 281,2 млн грн, отклонив пять из 15 заявок на 185 млн грн (по номиналу) по ставкам до 11,25%.

Покупатели также предлагали купить 28-мес. ОВГЗ под 11,5% на 112,5 млн грн, однако Минфин, размещавший неделю назад более длинные бумаги под 10,95%, отказался их удовлетворить.

Помимо этого, министерство впервые в этом году пошло и на повышение доходности долларовых бумаг: ставка по 15-мес. ОВГЗ была повышена с 3,5% до 3,62% .


Номер розміщення

126

127

128

129

Код облігації

Дорозміщення

UA4000211957

Первинне розміщення

UA4000213300

Дорозміщення

UA4000207682

Дорозміщення

UA4000211114

(Ном. в ін.вал. дол.США)

Номінальна вартість

1 000

1 000

1 000

1 000

Кількість виставлених облігацій (шт.)

-

-

-

-

Дата розміщення

10.11.2020

10.11.2020

10.11.2020

10.11.2020

Дата оплати за придбані облігації

11.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

12.11.2020

Дати сплати відсотків

17.02.2021

18.08.2021

16.02.2022

17.08.2022

15.02.2023

04.02.2021

05.08.2021

03.02.2022

Розмір купонного платежу на одну облігацію

-

-

49,20

18,00

Номінальний рівень дохідності (%)

7,82%

10,42%

9,84%

3,60%

Термін обігу (дн.)

168

350

826

448

Дата погашення

28.04.2021

27.10.2021

15.02.2023

03.02.2022

Обсяг поданих заявок

(за номінальною вартістю)

5 500 000 000

494 315 000

112 469 000

82 583 000

Обсяг задоволених заявок

(за номінальною вартістю)

5 500 000 000

309 315 000

0

81 583 000

Загальний обсяг випуску

(за номінальною вартістю)

11 606 035 000

309 315 000

2 712 668 000

271 254 000

Кількість виставлених заявок (шт.)

3

15

5

36

Кількість задоволених заявок (шт.)

3

10

0

35

Максимальний рівень дохідності (%)

9,00%

11,25%

11,50%

4,50%

Мінімальний рівень дохідності (%)

9,00%

10,30%

11,50%

3,60%

Встановлений рівень дохідності (%)

9,00%

10,50%

0,00%

3,70%

Середньозважений рівень дохідності (%)

9,00%

10,42%

0,00%

3,62%

Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій

5 281 210 000,00

281 214 905,40

0,00

82 362 457,43

По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17:40 Минфин поднял ставку 6-мес. ОВГЗ до 9% и 12-мес. до 10,5%

16:58 Объем частных денежных переводов в Украину за 9 мес. 2020 превысил сумму отправленных за рубеж средств в 14,7 раза - НБУ

16:55 Количество новых ипотечных договоров за 9 мес.-2020 сократилось на 8% - опрос НБУ

15:21 Запрос Тигипко на согласование покупки ПИБа находится на рассмотрении — Нацбанк

13:28 Опрос: торговые боты не оправдывают ожидания криптотрейдеров

12:59 Евро дешевеет 10 ноября на слабой статистике по Германии

12:29 Справочный курс гривны 10 ноября повышен на 0,82 коп до 28,11146 грн/$1

11:32 Азиатские биржи 10 ноября закрылись ростом на надеждах на вакцину от коронавируса

11:28 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 09.11.20

11:24 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.11.20

11:00 Остаток средств на корсчетах банков 10.11.20

10:57 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 09.11.2020

09:09 JPMorgan: институционалы стали воспринимать биткоин как альтернативу золоту

08:31 За 8 месяцев сумма страховых выплат по европротоколу превысила 300 миллионов гривень

08:17 Цена на золото коррекционно растет 10 ноября более чем на 1%

• дальше…

16:39 Палата лордов заблокировала спорный проект, который нарушает соглашение о Brexit

16:31 Беларусь выслала британских дипломатов, Лондон говорит о сфабрикованных обвинениях

15:17 Капитуляция Армении: что меняет российское соглашение по Карабаху и чем оно грозит Украине

15:01 Может ли Трамп помешать Байдену стать президентом США?

09:16 Трамп отправил в отставку министра обороны

08:26 Конец войны в Карабахе. Пашинян договорился о мире с Алиевым и Путиным, в регион введут российских миротворцев

09.11 ЕС вводит пошлины на товары из США из-за конфликта вокруг Boeing

09.11 EC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасности

09.11 Азербайджан признал, что сбил в Армении военный вертолет РФ

09.11 Bloomberg запускает телеканал для широкой аудитории

09.11 «Северный поток - 2»: Чем ответит ЕС на санкции США?

09.11 В Morgan Stanley оценили объем будущего рынка вакцин от коронавируса в более 10 миллиардов долларов

09.11 В Беларуси официально открыли первую в стране АЭС

09.11 Эрдоган сменил главу Центробанка на фоне рекордного падения курса лиры

09.11 Азербайджан заявил о взятии под контроль стратегически важного города в Карабахе

• дальше…

08:54 Сотовые операторы повысят нормы излучения базовых станций

09.11 В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

06.11 Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

06.11 В Киевсовет прошли семь партий

05.11 В Киеве построят 11 многоуровневых транспортных развязок

04.11 Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет

04.11 В Украине введут систему качества дорожного покрытия

04.11 ОТГ смогут сдавать в аренду земли, которые получат от государства - Лещенко

04.11 ОТГ станут распорядителями свыше 2 миллионами гектаров госземель - Лещенко

03.11 Водители будут ездить медленнее. Вступили в силу новые дорожные стандарты

30.10 Криклий представил шесть автомобильных дорог для передачи в концессию

30.10 СБУ блокировала создание фейкового «Хмельницкого горсовета»

29.10 В Украине начала работу первая миссия ЕС для подготовки «промышленного безвиза»

28.10 Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря

28.10 Суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о «скифском золоте»

• дальше…

15:09 Украина выразила протест Никарагуа и вводит санкции из-за почетного консульства в Крыму

14:57 Европарламент раскритиковал Украину за нереформированную судебную систему и олигархов

12:55 За президента Зеленского готовы проголосовать 31% тех, кто примет участие в выборах и определился – опрос

12:49 В Раду уверенно прошли бы четыре партии – соцопрос Центра Разумкова

12:39 Опять корм вместо еды: Как Минобороны Зеленского похоронило реформу питания ВСУ

11:43 «План действий по Донбассу» от Кравчука. Зачем Зеленскому нужна новая имитация мирного процесса

09.11 Три «вилки» для Кличко. Почему мэру Киева лучше не думать про президентство

09.11 Вот вам и «Какая разница»: Как русский язык постепенно берет в Украине реванш

09.11 Бои за базовые регионы: Победит ли Ахметов в Кривом Роге и Славянске

09.11 Ракетный носитель, который обещает создать вице-премьер, уже 50 лет существует в Украине - эксперт о заявлении Уруского

09.11 «Аудит страны». Как Зеленский продолжает кормить украинцев виртуальными картинками

09.11 Брак по расчету. Действительно ли Тимошенко отдала «Батьківщину» во франшизу Банковой

09.11 Позитив недели. Украинская армия получит новые РСЗО «Верба»

06.11 Пять тезисов Ермака. Что можно понять из откровений правой руки Зеленского

06.11 Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

• дальше…

14:52 Жилеты bHaptics TactSuit X обеспечат более глубокое погружение в виртуальную реальность

13:41 Представлена самая мощная Hyundai Sonata N Line

11:37 Владельцы старых Tesla Model S и X выбили право на бесплатную замену износившейся флеш-памяти

09:39 Названы новые владельцы Honor. Компания Huawei получит более 15 миллиардов долларов

09:24 Honda объединилась с Tesla, чтобы избежать штрафов от Евросоюза

09.11 Замена Android стартует 18 декабря. Huawei обновит до Hongmeng OS более 90% моделей смартфонов

09.11 EC рассмотрит запрет на сквозное шифрование во имя коллективной безопасности

09.11 Ford официально представил новый EcoSport Active

09.11 Ryzen 5000 оказались очень энергоэффективными процессорами. 16-ядерный Ryzen 9 5950X потребляет на 100 Вт меньше Core i9-10900K

09.11 Первая поездка пассажиров в капсуле Hyperloop прошла успешно

09.11 Ford выпустит в свободную продажу 770-сильный мотор V8

09.11 Xiaomi и OPPO стремительно укрепляют позиции на рынке смартфонов Европы

09.11 Американцы проголосовали за расширение прав автомастерских

06.11 В следующее десятилетие Bentley обещает въехать исключительно на электротяге

06.11 SpaceX успешно запустила спутник GPS III для космических сил США

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно