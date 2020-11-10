Минфин поднял ставку 6-мес. ОВГЗ до 9% и 12-мес. до 10,5%

На аукционе по годичным бумагам Минфин увеличил ставку с 10,3% до 10,5% и смог получить еще 281,2 млн грн, отклонив пять из 15 заявок на 185 млн грн (по номиналу) по ставкам до 11,25%.
Покупатели также предлагали купить 28-мес. ОВГЗ под 11,5% на 112,5 млн грн, однако Минфин, размещавший неделю назад более длинные бумаги под 10,95%, отказался их удовлетворить.
Помимо этого, министерство впервые в этом году пошло и на повышение доходности долларовых бумаг: ставка по 15-мес. ОВГЗ была повышена с 3,5% до 3,62% .
|
Номер розміщення
|
126
|
127
|
128
|
129
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000211957
|
Первинне розміщення
UA4000213300
|
Дорозміщення
UA4000207682
|
Дорозміщення
UA4000211114
(Ном. в ін.вал. дол.США)
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Дата розміщення
|
10.11.2020
|
10.11.2020
|
10.11.2020
|
10.11.2020
|
Дата оплати за придбані облігації
|
11.11.2020
|
11.11.2020
|
11.11.2020
|
12.11.2020
|
Дати сплати відсотків
|
−
|
−
|
17.02.2021
18.08.2021
16.02.2022
17.08.2022
15.02.2023
|
04.02.2021
05.08.2021
03.02.2022
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
-
|
-
|
49,20
|
18,00
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
7,82%
|
10,42%
|
9,84%
|
3,60%
|
Термін обігу (дн.)
|
168
|
350
|
826
|
448
|
Дата погашення
|
28.04.2021
|
27.10.2021
|
15.02.2023
|
03.02.2022
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
5 500 000 000
|
494 315 000
|
112 469 000
|
82 583 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
5 500 000 000
|
309 315 000
|
0
|
81 583 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
11 606 035 000
|
309 315 000
|
2 712 668 000
|
271 254 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
3
|
15
|
5
|
36
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
3
|
10
|
0
|
35
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
9,00%
|
11,25%
|
11,50%
|
4,50%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
9,00%
|
10,30%
|
11,50%
|
3,60%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
9,00%
|
10,50%
|
0,00%
|
3,70%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
9,00%
|
10,42%
|
0,00%
|
3,62%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
5 281 210 000,00
|
281 214 905,40
|
0,00
|
82 362 457,43