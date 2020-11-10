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Цена на золото коррекционно растет 10 ноября более чем на 1%
08:17 10.11.2020 |
Стоимость золота во вторник утром растет в рамках коррекции после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,32% - или на 24,55 доллара, до 1878,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,32% - до 24,25 доллара за унцию.
Во вторник цена на золото восстанавливается после резкого падения. Так, в понедельник цены на золото упали более чем на 5%, оказавшись ниже отметки 1900 долларов за унцию.
Резкое снижение стоимости драгметалла было вызвано новостями о вакцине от коронавируса. Компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19 и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.
Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что падение цен на золото в понедельник было временным, и инвесторы продолжают "держаться за золото". Аналитик связывает это с тем, что "ожидается больше стимулов" экономике США, а Федеральная резервная система будет сохранять низкую процентную ставку.
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