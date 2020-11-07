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Депозитные ставки для физлиц 07.11.20
18:19 09.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 9 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.17
|0.51
|0.19
|6 мес.
|8.34
|0.79
|0.32
|9 мес.
|8.79
|1.02
|0.32
|12 мес.
|8.64
|1.24
|0.60
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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