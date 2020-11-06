Финансовые новости
- |
- 06.11.20
- |
- 23:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 06.11.20
22:47 06.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 6 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.03
|0.48
|0.17
|6 мес.
|8.16
|0.80
|0.31
|9 мес.
|8.59
|1.02
|0.32
|12 мес.
|8.47
|1.24
|0.57
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре
|Верховная Рада или Конституционный суд. Кого первым распустит Зеленский
|Скрытая коалиция под бюджет: Зачем «Батькивщина» повторяет политические кульбиты Ляшко
|Судьба Кабмина и новое большинство в Раде. Короткие выводы из голосования за бюджет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 06.11.20
|НБУ за неделю со 2 по 6 ноября возобновил покупку валюты на межбанке впервые с начала сентября
|НБУ назвал самые убыточные банки
|Международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5% - НБУ
|Доллар дешевеет 6 ноября в ожидании итогов выборов в США
|Справочный курс гривны 6 ноября повышен на 25,57 коп до 28,1736 грн/$1
Это интересно
|Walmart отказалась от использования роботов в своих магазинах
|MINI представила «раллийную» версию обновленного Countryman
|Warcraft и Starcraft на смартфонах: Activision Blizzard хочет запустить все свои франшизы на мобильных устройствах
|Китай представил грандиозный план по отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году
|Ford раскрыл стоимость автопилота, который позволит убирать руки с руля
|Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera
|Disney разработала робота, который способен воспроизводить человеческий взгляд