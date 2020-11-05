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Депозитные ставки для физлиц 05.11.20
18:18 05.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.07
|0.63
|0.24
|6 мес.
|8.33
|0.84
|0.39
|9 мес.
|8.65
|1.13
|0.47
|12 мес.
|8.50
|1.13
|0.72
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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