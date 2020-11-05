Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.11.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|30.10
|135.0 (7.0)
|10345.8 (6.0;84)
|02.11
|225.0 (7.0)
|-
|03.11
|225.0 (7.0)
|-
|04.11
|225.0 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|30.10
|19989.0 (5.0)
|102740.0 (6.0;7)
|02.11
|18144.0 (5.0)
|-
|03.11
|22372.0 (5.0)
|-
|04.11
|22498.0 (5.0)
|-
Данные НБУ