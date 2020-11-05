Золото умеренно дорожает 5 ноября в ожидании итогов выборов президента США

Стоимость золота в четверг утром растет, преодолевая отметку в 1900 долларов за унцию, в то время как инвесторы оценивают вероятность победы кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,63%, или на 11,85 доллара, до 1908,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает в то же время на 1,02%, до 24,137 доллара за унцию.

Все внимание рынков приковано к выборам президента США. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

"Скорее всего, Байден одержит президентскую победу, и это повысило уверенность (на рынках - ред.), поскольку президент от демократов может принять более серьезные меры поддержки", - сказала агентству Рейтер стратег Daily Fx Маргарет Ян (Margaret Yang).

Такая ситуация сейчас положительно сказывается даже на золоте. Эта победа повышает шансы на скорое принятие в США новых монетарных экономических стимулов, а драгметалл может послужить для инвесторов страховкой от вероятной инфляции.

Инвесторы также ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в четверг. Аналитики прогнозируют сохранение учётной ставки на уровне 0-0,25% годовых.