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Депозитные ставки для физлиц 04.11.20
18:20 04.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 4 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.17
|0.54
|0.20
|6 мес.
|8.37
|0.75
|0.33
|9 мес.
|8.69
|0.89
|0.25
|12 мес.
|8.47
|1.14
|0.62
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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