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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.11.20
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 4 ноября 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|9377.48
|125201.16
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|8779.48
|128276.00
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|7623.17
|100230.15
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|7223.08
|92533.00
|на 01.09
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|7659.72
|87668.24
|на 02.10
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|8143.76
|82504.79
|на 05.10
|876440.59
|324576.85
|431732.37
|29914.97
|8186.73
|82029.68
|на 06.10
|876751.40
|324576.85
|431945.01
|30017.07
|8211.67
|82000.81
|на 07.10
|876675.52
|324576.85
|431911.41
|29998.65
|8213.20
|81975.41
|на 08.10
|879832.52
|324576.85
|435502.35
|30072.35
|8255.53
|81425.41
|на 09.10
|883492.23
|324576.85
|438747.50
|30592.81
|8345.82
|81229.25
|на 12.10
|883232.11
|324576.85
|438853.85
|30504.71
|8330.81
|80965.90
|на 13.10
|883404.94
|324576.85
|438908.14
|30767.76
|8348.29
|80803.90
|на 15.10
|883678.91
|324576.85
|439348.33
|30839.40
|8365.89
|80548.45
|на 16.10
|883775.64
|324576.85
|441318.74
|29809.24
|7903.59
|80167.22
|на 19.10
|883948.59
|324576.85
|441475.30
|29848.35
|7922.83
|80125.26
|на 20.10
|884069.25
|324576.85
|441794.61
|29729.22
|7953.22
|80015.35
|на 21.10
|884095.85
|324576.85
|441669.09
|29997.03
|7956.52
|79895.51
|на 22.10
|889438.45
|324576.85
|445830.33
|31194.81
|7960.17
|79876.29
|на 23.10
|890822.72
|324576.85
|446176.15
|31843.33
|8255.74
|79970.65
|на 26.10
|890997.57
|324576.85
|446234.95
|31942.00
|8267.40
|79976.37
|на 27.10
|891109.70
|324576.85
|446385.26
|31894.96
|8278.01
|79974.62
|на 28.10
|891253.90
|324576.85
|446512.33
|31990.09
|8291.19
|79883.43
|на 29.10
|891587.94
|324576.85
|447035.87
|32088.06
|8308.87
|79578.39
|на 30.10
|891711.40
|324576.85
|447387.30
|32087.64
|8330.58
|79329.03
|на 02.11
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|8334.65
|79057.63
|на 03.11
|892193.97
|324576.85
|448501.52
|32091.47
|8366.17
|78657.96
|на 04.11
|892370.85
|324576.85
|449064.46
|32616.34
|8379.24
|77733.96
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 4 ноября - 28.6000 грн.
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