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Минфин повысил ставку по 4-мес. ОВГЗ до 7,5%
Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник смогло увеличить объемы продаж почти впятеро - до 1,96 млрд грн благодаря повышению ставки размещения 4-мес. облигаций с 7,3% до 7,5% годовых, что позволило удовлетворить единственную заявку на эти бумаги на 1,956 млрд грн.
В то же время на двух других аукционах Минфин отказался повышать ставки и отклонил 12 из 16 заявок на общую сумму 468 млн грн (по номиналу) на покупку годичных и трехлетних бумаг.
Покупатели просили от 10,75% до 11,5% про годичным бумагам и до 12,5% - по трехлетним, тогда как Минфин согласился удовлетворить лишь четыре небольших заявки на покупку трехлетних бумаг на 2,8 млн грн под прежнюю ставку 10,95% годовых.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|123
|124
|125
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000213219
|Первичное размещение
|Первичное размещение UA4000213227
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|Дата проведения
|03.11.2020
|03.11.2020
|03.11.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|04.11.2020
|04.11.2020
|04.11.2020
|Срок оплаты процентов
|05.05.2021
|Срок оплаты процентов
|03.11.2021
|Срок оплаты процентов
|04.05.2022
|Срок оплаты процентов
|02.11.2022
|Срок оплаты процентов
|03.05.2023
|Срок оплаты процентов
|01.11.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|54.75
|Номинальный уровень доходности. %
|7.50
|10.75
|10.95
|Срок обращения (дней)
|119
|357
|1092
|Дата погашения
|03.03.2021
|27.10.2021
|01.11.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2000000000
|290296000
|177743000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2000000000
|0
|2793000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2000000000
|0
|2793000
|Количество поданных заявок. шт
|1
|9
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|1
|0
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.50
|11.50
|12.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.50
|10.75
|10.95
|Установленная доходность. %
|7.50
|−
|10.95
|Средневзвешенная доходность. %
|7.50
|−
|10.95
|Поступление в бюджет
|1952260000.00
|0.00
|2793000.00
Данные: Минфин Украины
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