Минфин повысил ставку по 4-мес. ОВГЗ до 7,5%

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник смогло увеличить объемы продаж почти впятеро - до 1,96 млрд грн благодаря повышению ставки размещения 4-мес. облигаций с 7,3% до 7,5% годовых, что позволило удовлетворить единственную заявку на эти бумаги на 1,956 млрд грн.

В то же время на двух других аукционах Минфин отказался повышать ставки и отклонил 12 из 16 заявок на общую сумму 468 млн грн (по номиналу) на покупку годичных и трехлетних бумаг.

Покупатели просили от 10,75% до 11,5% про годичным бумагам и до 12,5% - по трехлетним, тогда как Минфин согласился удовлетворить лишь четыре небольших заявки на покупку трехлетних бумаг на 2,8 млн грн под прежнюю ставку 10,95% годовых.





Номер аукциона 123 124 125 Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000213219 Первичное размещение Первичное размещение UA4000213227 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, - - - Дата проведения 03.11.2020 03.11.2020 03.11.2020 Дата оплаты за приобретенные облигации 04.11.2020 04.11.2020 04.11.2020 Срок оплаты процентов 05.05.2021 Срок оплаты процентов 03.11.2021 Срок оплаты процентов 04.05.2022 Срок оплаты процентов 02.11.2022 Срок оплаты процентов 03.05.2023 Срок оплаты процентов 01.11.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию - - 54.75 Номинальный уровень доходности. % 7.50 10.75 10.95 Срок обращения (дней) 119 357 1092 Дата погашения 03.03.2021 27.10.2021 01.11.2023 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 2000000000 290296000 177743000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 2000000000 0 2793000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 2000000000 0 2793000 Количество поданных заявок. шт 1 9 7 Количество удовлетворенных заявок. шт 1 0 4 Максимальный уровень доходности облигаций. % 7.50 11.50 12.50 Минимальный уровень доходности облигаций. % 7.50 10.75 10.95 Установленная доходность. % 7.50 − 10.95 Средневзвешенная доходность. % 7.50 − 10.95 Поступление в бюджет 1952260000.00 0.00 2793000.00

Данные: Минфин Украины