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АНАЛИТИКА

Минфин повысил ставку по 4-мес. ОВГЗ до 7,5%

23:09 03.11.2020 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник смогло увеличить объемы продаж почти впятеро - до 1,96 млрд грн благодаря повышению ставки размещения 4-мес. облигаций с 7,3% до 7,5% годовых, что позволило удовлетворить единственную заявку на эти бумаги на 1,956 млрд грн.

В то же время на двух других аукционах Минфин отказался повышать ставки и отклонил 12 из 16 заявок на общую сумму 468 млн грн (по номиналу) на покупку годичных и трехлетних бумаг.

Покупатели просили от 10,75% до 11,5% про годичным бумагам и до 12,5% - по трехлетним, тогда как Минфин согласился удовлетворить лишь четыре небольших заявки на покупку трехлетних бумаг на 2,8 млн грн под прежнюю ставку 10,95% годовых.


Итоги аукционов государственных облигаций
Номер аукциона 123 124 125
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000213219 Первичное размещение Первичное размещение UA4000213227
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт, - - -
Дата проведения 03.11.2020 03.11.2020 03.11.2020
Дата оплаты за приобретенные облигации 04.11.2020 04.11.2020 04.11.2020
Срок оплаты процентов    05.05.2021
Срок оплаты процентов    03.11.2021
Срок оплаты процентов    04.05.2022
Срок оплаты процентов    02.11.2022
Срок оплаты процентов    03.05.2023
Срок оплаты процентов    01.11.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию - - 54.75
Номинальный уровень доходности. % 7.50 10.75 10.95
Срок обращения (дней) 119 357 1092
Дата погашения 03.03.2021 27.10.2021 01.11.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 2000000000 290296000 177743000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 2000000000 0 2793000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 2000000000 0 2793000
Количество поданных заявок. шт 1 9 7
Количество удовлетворенных заявок. шт 1 0 4
Максимальный уровень доходности облигаций. % 7.50 11.50 12.50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 7.50 10.75 10.95
Установленная доходность. % 7.50 10.95
Средневзвешенная доходность. % 7.50 10.95
Поступление в бюджет 1952260000.00 0.00 2793000.00

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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