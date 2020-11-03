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Депозитные ставки для физлиц 03.11.20
18:16 03.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.14
|0.64
|0.25
|6 мес.
|8.40
|0.84
|0.40
|9 мес.
|8.82
|1.06
|0.43
|12 мес.
|8.58
|1.21
|0.66
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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