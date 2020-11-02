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Депозитные ставки для физлиц 02.11.20
17:30 02.11.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 2 ноября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.19
|0.61
|0.21
|6 мес.
|8.47
|0.81
|0.37
|9 мес.
|8.81
|1.02
|0.42
|12 мес.
|8.66
|1.22
|0.66
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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