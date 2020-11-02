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Цена на золото 2 ноября показывает слабую динамику
08:36 02.11.2020 |
Стоимость золота в понедельник утром показывает слабую динамику, поддерживаемая осторожностью инвесторов перед выборами в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,08% - или на 1,45 доллара, до 1881,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,43% - до 23,985 доллара за унцию.
Слабая динамика цены на золото в понедельник объясняется осторожностью инвесторов перед президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Неопределенность вокруг пакета мер стимулирования экономики США также поддерживает золото. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму пакета помощи экономике.
"В долгосрочной перспективе мы увидим бычьи настроения на рынке, поскольку мы получим большой поток стимулов со стороны правительства США, которые в конечном итоге должны ослабить доллар США и поднять золото", - приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Тем временем рост цены на золото сдерживает укрепление курса доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,13%, до 93,14 пункта.
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