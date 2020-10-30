Цена на золото 30 октября растет на опасениях по коронавирусу

Стоимость золота в пятницу утром растет на фоне распространения коронавируса в Европе и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.22 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,26% - или на 4,85 доллара, до 1872,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% - до 23,47 доллара за унцию.

В пятницу стоимость золота перешла к росту после снижения ранее. Поддержку ценам на драгметалл оказывает беспокойство инвесторов вокруг роста заражения коронавирусом и введения карантина в некоторых странах Европы. 30 октября во Франции начинает действовать режим самоизоляции, в Германии со 2 ноября будет введен "ограниченный карантин". Кроме того, власти США сообщили о рекордных более 500 тысячах новых случаев заражения за неделю.

Аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг (Peter Fertig), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что в последнее время на рынках наблюдается уход от риска, инвесторы предпочитают приобретать более надежные активы, к которым в том числе относится и золото.

Участники торгов воздерживаются от активной торговли в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут уже в следующий вторник, 3 ноября. От Республиканской партии в гонке участвует действующий президент страны Дональд Трамп, от Демократической - бывший вице-президент Джо Байден.