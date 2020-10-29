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Депозитные ставки для физлиц 29.10.20
23:36 29.10.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 октября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.08
|0.63
|0.21
|6 мес.
|8.62
|0.84
|0.39
|9 мес.
|8.96
|0.99
|0.36
|12 мес.
|8.88
|0.69
|0.69
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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