KPMG объединилась с Coin Metrics для привлечения институционалов к криптовалютам

Входящая в четверку крупнейших в мире аудиторов компания KPMG объявила о создании стратегического альянса с аналитической фирмой Coin Metrics. Партнерство направлено на поддержку институционального принятия криптовалют и блокчейна.

В рамках партнерства компании объединят разработанное KPMG решение Chain Fusion с Farum и Atlas - инструментами Coin Metrics для управления рисками в блокчейн-сетях для сбора данных.

В KPMG считают, что такая интеграция «обеспечит надежную основу для распространения цифровых активов» среди институционалов.

Напомним, специализированное программное обеспечение Chain Fusion KPMG представила в июне этого года. Как утверждает компания, оно облегчило традиционным финансовым организациям и финтех-стартапам управление криптовалютными активами.







