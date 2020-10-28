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Депозитные ставки для физлиц 28.10.20
18:21 28.10.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 октября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.17
|0.65
|0.23
|6 мес.
|8.40
|0.83
|0.39
|9 мес.
|8.84
|1.11
|0.47
|12 мес.
|8.63
|1.27
|0.70
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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