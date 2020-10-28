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JPMorgan реанимировал проект стейблкоина JPM Coin
09:54 28.10.2020 |
Неназванная технологическая компания стала использовать разработанный JPMorgan стейблкоин JPM Coin для отправки платежей по всему миру в режиме 24/7. Это послужило толчком для банка создать подразделение Onyx, которое сфокусируется на проектах в области блокчейна и цифровой валюты, пишет CNBC.
По словам руководителя отдела межбанковских расчетов Такиса Георгакопулоса, в подразделении трудятся более ста сотрудников, а его главой назначен глава блокчейн-разработок JPMorgan Умар Фарук.
«Мы переходим к стадии коммерциализации этих технологий...от исследований и пилотных проектов к тому, что может стать реальным бизнесом», - пояснил суть изменений Георгакопулос.
Согласно топ-менеджеру, JPMorgan сфокусирован на смягчении проблемных зон в области межбанковских платежей. Крупнейший по капитализации в США банк выступает одним из крупнейших участников этого рынка, осуществляя переводы на суммы более $6 трлн в день через более чем сотни стран.
В настоящий момент нередки случаи отклонения платежей из-за ошибок в информации о счете или других проблем. По мнению Георгакопулоса, при появлении регуляторного формата данных и их надлежащего внесения отрасль может сэкономить сотни миллионы долларов.
JPMorgan планирует ребрендинг запущенной в 2017 году платежной системы Interbank Information Network (IIN) на основе блокчейна c JPM Coin в качестве основы. Она получит новое название Liink. Функциональность сети, клиентами которой стали более 400 корпораций и банков, дополнится возможностью проверки платежей перед их отправкой.
По словам Фарука, участники платежной системы могут взимать «центы» за подтверждение данных для каждой транзакции и экономить средства на исправлении ошибок.
Еще одна область применения Liink - обработка бумажных чеков. Сейчас банк и его партнеры вынуждены опираться на армию сотрудников в точках приема. В JPMorgan считают, что этот процесс можно заменить добавлением в блокчейн информации, связанной с чеком, и отказаться от физических носителей. По словам Фарука, запуск проекта планируется через несколько месяцев.
«Речь идет о сотнях миллионов отправленных чеков. Перенеся все на блокчейн-платформу с участниками в лице основных эмитентов и операторов точек приема, мы сократим затраты вчетверо и сделаем чеки доступными в течение нескольких минут, а не дней», - поделился расчетами Георгакопулос.
В JPMorgan также готовы предложить услуги по созданию платежной инфраструктуры для национальных цифровых валют (CBDC).
«Посмотрите на Китай, посмотрите на Сингапур, они ищут варианты использования цифровых валют. Если мы сможем создать работоспособную модель, вероятность принятия станет «очень высокой», - заявил Георгакопулос.
Руководитель отдела межбанковских расчетов сообщил, что к неназванному клиенту, который уже использует в своей деятельности JPM Coin, в ближайшее время могут добавиться еще несколько компаний.
Последние события придают руководителям JPMorgan уверенности, что блокчейн прошел фазу «завышенных ожиданий».
«Сейчас мы либо находимся где-то нижней точке разочарования цикла хайпа Gartner, либо уже миновали ее. Этим объясняется неторопливость JPMorgan в стремлении масштабировать технологию и поставить ее на коммерческую основу», - пояснил Фарук.
Напомним, в августе этого года JPMorgan продал блокчейн-платформу Quorum Ethereum-компании ConsenSys. Бывший ведущий инженер раннего проекта банка под названием Juno списал это решение на фундаментальные недостатки Ethereum.
В мае JPMorgan начал обслуживать криптовалютные биржи, включая Coinbase и Gemini.
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