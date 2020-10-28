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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин на аукционах ОВГЗ 27 октября привлек в госбюджет 0,4 млрд грн.

23:02 27.10.2020 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник смогло провести лишь один результативный аукцион из четырех запланированных и привлечь 0,4 млрд грн по сравнению с 5,7-6 млрд грн на аукционах неделю и две недели тому назад.

Минфин согласился продать лишь годичные бумаги под прежнюю ставку 10,3%, отказав шести из 12 заявок на общую сумму 0,36 млрд грн (по номиналу), в которых ставки доходили до 11%.

Помимо этого, продавец проигнорировал шесть заявок на общую сумму 0,15 млрд грн, поданных на покупку четырехлетних ОВГЗ по ставкам от 11,4% до 12,5% годовых.

От планов выставления на аукционы 6-мес. и 21-мес. бумаг после консультаций с участниками рынка Минфин отказался.


Итоги аукционов государственных облигаций
Номер аукциона121122
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000204986 Доразмещение UA4000207880
Номинальная стоимость 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций. шт.   
Дата проведения 27.10.2020 27.10.2020
Дата оплаты за приобретенные облигации 28.10.2020 28.10.2020
Срок оплаты процентов 31.03.2021 25.11.2020
Срок оплаты процентов 29.09.2021 26.05.2021
Срок оплаты процентов   24.11.2021
Срок оплаты процентов   25.05.2022
Срок оплаты процентов   23.11.2022
Срок оплаты процентов   24.05.2023
Срок оплаты процентов   22.11.2023
Срок оплаты процентов   22.05.2024
Размер купонного платежа на одну облигацию 76.80 49.95
Номинальный уровень доходности. % 15.36 9.99
Срок обращения (дней) 336 1 302
Дата погашения 29.09.2021 22.05.2024
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 737 521 000 153 272 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 374 921 000 0
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 9 987 970 000 2 130 300 000
Количество поданных заявок. шт 12 6
Количество удовлетворенных заявок. шт 6 0
Максимальный уровень доходности облигаций. % 11.00 12.50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 10.30 11.40
Установленная доходность. % 10.30 0.00
Средневзвешенная доходность. % 10.30 0.00
Поступление в бюджет 395 564 150.26 0.00

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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