Минфин на аукционах ОВГЗ 27 октября привлек в госбюджет 0,4 млрд грн.

|Номер аукциона
|121
|122
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000204986
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|27.10.2020
|27.10.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|28.10.2020
|28.10.2020
|Срок оплаты процентов
|31.03.2021
|25.11.2020
|Срок оплаты процентов
|29.09.2021
|26.05.2021
|Срок оплаты процентов
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|23.11.2022
|Срок оплаты процентов
|24.05.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|Срок оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|76.80
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|15.36
|9.99
|Срок обращения (дней)
|336
|1 302
|Дата погашения
|29.09.2021
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|737 521 000
|153 272 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|374 921 000
|0
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|9 987 970 000
|2 130 300 000
|Количество поданных заявок. шт
|12
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|6
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.00
|12.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.30
|11.40
|Установленная доходность. %
|10.30
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|10.30
|0.00
|Поступление в бюджет
|395 564 150.26
|0.00
Данные: Минфин Украины