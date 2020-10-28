Минфин на аукционах ОВГЗ 27 октября привлек в госбюджет 0,4 млрд грн.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник смогло провести лишь один результативный аукцион из четырех запланированных и привлечь 0,4 млрд грн по сравнению с 5,7-6 млрд грн на аукционах неделю и две недели тому назад.

Минфин согласился продать лишь годичные бумаги под прежнюю ставку 10,3%, отказав шести из 12 заявок на общую сумму 0,36 млрд грн (по номиналу), в которых ставки доходили до 11%.

Помимо этого, продавец проигнорировал шесть заявок на общую сумму 0,15 млрд грн, поданных на покупку четырехлетних ОВГЗ по ставкам от 11,4% до 12,5% годовых.

От планов выставления на аукционы 6-мес. и 21-мес. бумаг после консультаций с участниками рынка Минфин отказался.



