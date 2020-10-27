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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 26.10.20
11:39 27.10.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 26 октября.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|22.10
|130.0 (7.0)
|23.10
|130.0 (7.0)
|560.0 (6.0;84)
|26.10
|130.0 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|22.10
|13 831.0 (5.0)
|23.10
|16 408.0 (5.0)
|97 814.0 (6.0;7)
|26.10
|18 595.0 (5.0)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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