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АНАЛИТИКА

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.10.20

10:44 27.10.2020 |

Финансы, Экономика

 

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 27 октября 2020 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

ДатаВсегоНБУБанкиЮрлицаФизлицаНерезиденты
на 01.10818953.13337061.03348225.5426120.6210081.0997464.87
на 01.11809771.79337061.03337032.2225969.849867.9999840.72
на 02.12806643.18337065.18328967.0226411.809881.54104317.64
на 03.01822748.92337065.18334268.0226016.439619.48115779.81
на 03.02818667.86332376.85327068.8024643.589377.48125201.16
на 02.03812640.74325526.85322784.5627273.848779.48128276.00
на 01.04852509.54324576.85345206.2952633.089381.77120711.55
на 04.05849469.52324576.85351921.7551948.758681.77112340.40
на 01.06887746.07324576.85396155.5853082.137949.30105982.42
на 01.07880431.52324576.85417435.0730566.277623.17100230.15
на 03.08876657.10324576.85425116.4227207.757223.0892533.00
на 01.09863137.55324576.85415098.5328134.217659.7287668.24
на 25.09875180.11324576.85426701.8731197.078322.3984381.94
на 28.09875231.79324576.85426906.7431203.108354.5584190.56
на 29.09875464.61324576.85427069.0931352.068369.5284097.09
на 30.09875498.48
324576.85
427216.52
31206.05
8370.86
84128.20
на 01.10876295.36
324576.85
431072.19
29658.53
8110.40
82877.39
на 02.10876478.74
324576.85
431332.74
29920.59
8143.76
82504.79
на 05.10876440.59
324576.85
431732.37
29914.97
8186.73
82029.68
на 06.10876751.40
324576.85
431945.01
30017.07
8211.67
82000.81
на 07.10876675.52
324576.85
431911.41
29998.65
8213.20
81975.41
на 08.10879832.52
324576.85
435502.35
30072.35
8255.53
81425.41
на 09.10883492.23
324576.85
438747.50
30592.81
8345.82
81229.25
на 12.10883232.11
324576.85
438853.85
30504.71
8330.81
80965.90
на 13.10883404.94
324576.85
438908.14
30767.76
8348.29
80803.90
на 15.10883678.91
324576.85
439348.33
30839.40
8365.89
80548.45
на 16.10883775.64
324576.85
441318.74
29809.24
7903.59
80167.22
на 19.10883948.59
324576.85
441475.30
29848.35
7922.83
80125.26
на 20.10884069.25
324576.85
441794.61
29729.22
7953.22
80015.35
на 21.10884095.85
324576.85
441669.09
29997.03
7956.52
79895.51
на 22.10889438.45
324576.85
445830.33
31194.81
7960.17
79876.29
на 23.10890822.72
324576.85
446176.15
31843.33
8255.74
79970.65
на 26.10890997.57
324576.85
446234.95
31942.00
8267.40
79976.37
на 27.10891109.70
324576.85
446385.26
31894.96
8278.01
79974.62

Данные: НБУ

Официальный курс НБУ на 27 октября - 28.3352 грн.
 

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