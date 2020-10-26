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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 23.10.20

12:03 26.10.2020 |

Финансы

 

Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 23 октября.

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков

Дата Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
20.10 130.0 (7.0) -
21.10 130.0 (7.0) -
22.10 130.0 (7.0) -
23.10 130.0 (7.0) 560.0 (6.0; 84)

Данные НБУ

Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов

Дата Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
20.10 13747.0 (5.0) -
21.10 14023.0 (5.0) -
22.10 13831.0 (5.0) -
23.10 16408.0 (5.0) 97814.0 (6.0; 7)

Данные НБУ
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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