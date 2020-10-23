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Депозитные ставки для физлиц 23.10.20
21:58 23.10.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 23 октября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.30
|0.57
|0.19
|6 мес.
|8.45
|0.75
|0.33
|9 мес.
|8.96
|0.94
|0.29
|12 мес.
|8.59
|1.18
|0.61
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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