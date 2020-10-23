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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.10.20
15:50 23.10.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 22 октября.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|20.10
|130.0 (7.0)
|-
|21.10
|130.0 (7.0)
|-
|22.10
|130.0 (7.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|20.10
|13747.0 (5.0)
|-
|21.10
|14023.0 (5.0)
|-
|22.10
|13831.0 (5.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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