Согласно соответствующему прогнозу, с вероятностью в 30% учетная ставка к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 6-8,5%, а к концу 2022-го – 4,3-8%.
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Депозитные ставки для физлиц 22.10.20
18:01 22.10.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 22 октября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.22
|0.61
|0.21
|6 мес.
|8.47
|0.79
|0.37
|9 мес.
|8.86
|1.02
|0.42
|12 мес.
|8.68
|1.22
|0.66
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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