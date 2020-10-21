Финансовые новости
- |
- 21.10.20
- |
- 16:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.10.20
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 21 октября 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.10
|818953.13
|337061.03
|348225.54
|26120.62
|10081.09
|97464.87
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|9377.48
|125201.16
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|8779.48
|128276.00
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|7623.17
|100230.15
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|7223.08
|92533.00
|на 01.09
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|7659.72
|87668.24
|на 21.09
|874890.53
|324576.85
|425831.34
|31322.48
|8266.57
|84893.29
|на 22.09
|874901.71
|324576.85
|425819.57
|31436.83
|8278.65
|84789.81
|на 23.09
|874861.19
|324576.85
|425841.47
|31453.79
|8261.82
|84727.25
|на 24.09
|875014.64
|324576.85
|426378.30
|31231.24
|8282.29
|84545.96
|на 25.09
|875180.11
|324576.85
|426701.87
|31197.07
|8322.39
|84381.94
|на 28.09
|875231.79
|324576.85
|426906.74
|31203.10
|8354.55
|84190.56
|на 29.09
|875464.61
|324576.85
|427069.09
|31352.06
|8369.52
|84097.09
|на 30.09
|875498.48
|324576.85
|427216.52
|31206.05
|8370.86
|84128.20
|на 01.10
|876295.36
|324576.85
|431072.19
|29658.53
|8110.40
|82877.39
|на 02.10
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|8143.76
|82504.79
|на 05.10
|876440.59
|324576.85
|431732.37
|29914.97
|8186.73
|82029.68
|на 06.10
|876751.40
|324576.85
|431945.01
|30017.07
|8211.67
|82000.81
|на 07.10
|876675.52
|324576.85
|431911.41
|29998.65
|8213.20
|81975.41
|на 08.10
|879832.52
|324576.85
|435502.35
|30072.35
|8255.53
|81425.41
|на 09.10
|883492.23
|324576.85
|438747.50
|30592.81
|8345.82
|81229.25
|на 12.10
|883232.11
|324576.85
|438853.85
|30504.71
|8330.81
|80965.90
|на 13.10
|883404.94
|324576.85
|438908.14
|30767.76
|8348.29
|80803.90
|на 15.10
|883678.91
|324576.85
|439348.33
|30839.40
|8365.89
|80548.45
|на 16.10
|883775.64
|324576.85
|441318.74
|29809.24
|7903.59
|80167.22
|на 19.10
|883948.59
|324576.85
|441475.30
|29848.35
|7922.83
|80125.26
|на 20.10
|884069.25
|324576.85
|441794.61
|29729.22
|7953.22
|80015.35
|на 21.10
|884095.85
|324576.85
|441669.09
|29997.03
|7956.52
|79895.51
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 19 октября - 28.3649 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Послание Зеленского: Путина нет, Порошенко во всем виноват, а я цаца
|Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского
|«Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса
|Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 21 октября дешевеет к евро до минимума за месяц
|Рожкову лишили основных полномочий
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.10.20
|Справочный курс гривны 21 октября повышен на 8,33 коп до 28,2866 грн/$1
|Азиатские биржи 21 октября закрылись в основном в плюсе на оптимизме из США
|Остаток средств на корсчетах банков 21.10.20
Это интересно
|Apple запустила Music TV
|В рейтинг самых дорогих брендов мира впервые попали Instagram, YouTube, Zoom и Tesla
|iPhone и Android научились воспроизводить игры с Xbox. Вышла стабильная версия приложения Xbox
|Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета
|Samsung придумала, как сделать QLED-экраны ярче и надёжнее
|LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000
|В Китае запретили игры, социальные сети и онлайн-сервисы, которые вызывают зависимость у детей