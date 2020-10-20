Украина повысила ставки по 3-х и 12-мес. ОВГЗ на 0,1-0,3 п.п.

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|118
|119
|120
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000212468
|Доразмещение UA4000204986
|Доразмещение UA4000211502 (Ном в $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|Дата проведения
|20.10.2020
|20.10.2020
|20.10.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|21.10.2020
|21.10.2020
|21.10.2020
|Срок оплаты процентов
|31.03.2021
|22.04.2021
|Срок оплаты процентов
|29.09.2021
|21.10.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|76.80
|17.50
|Номинальный уровень доходности. %
|7.19
|15.36
|3.50
|Срок обращения (дней)
|98
|343
|365
|Дата погашения
|27.01.2021
|29.09.2021
|21.10.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|4200000000
|1848505000
|52674000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|4000000000
|1648505000
|52674000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5603874000
|9613049000
|192409000
|Количество поданных заявок. шт
|2
|10
|46
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|1
|9
|46
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.50
|10.50
|3.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.30
|10.00
|3.50
|Установленная доходность. %
|7.30
|10.30
|3.50
|Средневзвешенная доходность. %
|7.30
|10.22
|3.50
|Поступление в бюджет
|3923120000,00
|1737123159,09
|52674000.00
Данные: Минфин Украины