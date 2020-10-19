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Депозитные ставки для физлиц 19.10.20
17:34 19.10.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 октября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.28
|0.68
|0.21
|6 мес.
|8.60
|0.85
|0.37
|9 мес.
|8.81
|1.07
|0.42
|12 мес.
|8.83
|1.27
|0.66
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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