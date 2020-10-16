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Депозитные ставки для физлиц 16.10.20
18:21 16.10.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 октября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.04
|0.78
|0.24
|6 мес.
|8.54
|0.95
|0.42
|9 мес.
|8.78
|1.18
|0.47
|12 мес.
|8.78
|1.42
|0.75
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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