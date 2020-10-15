Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 13.10.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|09.10
|150.0 (7.0)
|300.0 (6.0; 82) 5000.0 (6.0; 1820)
|12.10
|270.0 (7.0)
|-
|13.10
|230.0 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|09.10
|30 355.0 (5.0)
|95767.0 (6.0; 7)
|12.10
|16 429.0 (5.0)
|-
|13.10
|13 451.0 (5.0)
Данные НБУ