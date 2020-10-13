Минфин на аукционах ОВГЗ 13 октября привлек в госбюджет более 6 млрд грн

Итоги аукционов государственных облигаций.
|Номер аукциона
|114
|115
|116
|117
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000211957
|Доразмещение UA4000204986
|Доразмещение UA4000204572
|Доразмещение UA4000206460
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|13.10.2020
|13.10.2020
|13.10.2020
|13.10.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|15.10.2020
|15.10.2020
|15.10.2020
|15.10.2020
|Срок оплаты процентов
|−
|31.03.2021
|03.02.2021
|25.11.2020
|Срок оплаты процентов
|29.09.2021
|04.08.2021
|26.05.2021
|Срок оплаты процентов
|02.02.2022
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|03.08.2022
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|23.11.2022
|Срок оплаты процентов
|24.05.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|76,80
|80,30
|58,35
|Номинальный уровень доходности. %
|7,82
|15,36
|16,06
|11,67
|Срок обращения (дней)
|195
|349
|657
|1 133
|Дата погашения
|28.04.2021
|29.09.2021
|03.08.2022
|22.11.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 100 115 000
|2 086 480 000
|1 310 827 000
|1 132 995 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 000 115 000
|1 789 980 000
|1 010 827 000
|1 012 995 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|6 106 035 000
|7 964 544 000
|10 083 758 000
|11 012 995 000
|Количество поданных заявок, шт
|4
|13
|6
|6
|Количество удовлетворенных заявок, шт
|2
|10
|4
|3
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|10,00
|11,00
|11,25
|12,00
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|8,00
|10,00
|10,75
|10,95
|Установленная доходность, %
|8,00
|10,00
|10,85
|10,95
|Средневзвешенная доходность, %
|8,00
|10,00
|10,82
|10,95
|Поступление в бюджет
|1 918 130 286,15
|1 886 746 318,80
|1 126 775 856,90
|1 077 320 182,50
Данные: Минфин Украины