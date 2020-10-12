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Депозитные ставки для физлиц 12.10.20
23:27 12.10.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 октября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.13
|0.64
|0.21
|6 мес.
|8.40
|0.80
|0.38
|9 мес.
|8.78
|1.01
|0.44
|12 мес.
|8.63
|1.25
|0.69
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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