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Кабмин разрешил выдавать льготные кредиты на покупку земли
09:41 12.10.2020 |
Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления государственной поддержки микропредпринимательства и малого предпринимательства, согласно которому реализуется программа "Доступные кредиты 5-7-9%".
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 октября, передает БизнесЦензор.
Принятым решением смягчены требования к субъектам предпринимательства для получения льготных кредитов по программе. В частности, максимальный уровень годового дохода для заемщиков повышен с нынешних 100 млн грн до эквивалента 10 млн евро (около 330 млн грн).
При этом исключено требование, что действующий бизнес должен быть прибыльным.
Также изменениями расширены цели использования кредитных средств возможностью приобретения земельных участков как отдельно, так и вместе с нежилой недвижимостью.
"Соответствующие изменения в программу "Доступные кредиты 5-7-9%" были приняты в рамках выполнения поручения Правительству разработать и утвердить программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, а также субъектов хозяйствования сферы культуры, креативных индустрий, туризма, деятельность которых находится под влиянием введенных ограничений и/или запретов, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19", - сказано в сообщении.
В Минфине также отметили, что внесенные в программу изменения позволят воспользоваться ею фермерским и сельскохозяйственным хозяйств, получившим убытки из-за засухи.
Как сообщалось, в конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что программа "Доступные кредиты "5-7-9%" будет продолжена на следующий год в том виде, в котором она работала на то время.
Напомним, в предложенном Кабмином проекте госбюджета на 2021 год на программы поддержки малого и среднего бизнеса предложено выделить 12 млрд грн.
В том числе 10 млрд грн - на реализацию программы портфельных гарантий и 2 млрд грн - на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства ("5-7-9%").
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