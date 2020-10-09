Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 08.10.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|06.10
|267.0 (7.0)
|07.10
|267.0 (7.0)
|08.10
|267.0 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|06.10
|23 225.0 (5.0)
|07.10
|26 275.0 (5.0)
|08.10
|26 923.0 (5.0)
Данные НБУ