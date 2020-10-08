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Депозитные ставки для физлиц 08.10.20
17:57 08.10.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 октября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.20
|0.69
|0.21
|6 мес.
|8.55
|0.86
|0.37
|9 мес.
|8.99
|1.08
|0.42
|12 мес.
|8.73
|1.28
|0.66
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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