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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 08.10.20

17:57 08.10.2020 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 октября 2020 г.



 UAH
 USD
 EUR
3 мес. 8.20 0.69 0.21
6 мес. 8.55 0.86 0.37
9 мес. 8.99 1.08 0.42
12 мес. 8.73 1.280.66

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
 

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