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Депозитные ставки для физлиц 07.10.20
19:43 07.10.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 октября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.12
|0.74
|0.22
|6 мес.
|8.72
|0.90
|0.39
|9 мес.
|8.99
|1.08
|0.42
|12 мес.
|8.91
|1.36
|0.70
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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