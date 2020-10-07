Украина повысила ставки по ОВГЗ на 0,2-0,5 п.п.

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|110
|111
|112
|113
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000212468
|Доразмещение UA4000204986
|Доразмещение UA4000207682
|Доразмещения UA4000207898 (Ном. в $США)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|06.10.2020
|06.10.2020
|06.10.2020
|06.10.2020
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|07.10.2020
|07.10.2020
|07.10.2020
|07.10.2020
|Срок оплаты процентов
|31.03.2021
|17.02.2021
|08.04.2021
|Срок оплаты процентов
|29.09.2021
|18.08.2021
|Срок оплаты процентов
|16.02.2022
|Срок оплаты процентов
|17.08.2022
|Срок оплаты процентов
|15.02.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|76.80
|49.20
|16.95
|Номинальный уровень доходности. %
|7.19
|15.36
|9.84
|3.39
|Срок обращения (дней)
|112
|357
|861
|183
|Дата погашения
|27.01.2021
|29.09.2021
|15.02.2023
|08.04.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 603 874 000
|1 247 842 000
|735 588 000
|139 681 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 603 874 000
|1 047 842 000
|735 588 000
|135 343 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 603 874 000
|6 174 564 000
|2 712 668 000
|365 877 000
|Количество поданных заявок. шт
|5
|12
|6
|27
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|5
|11
|6
|24
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|7.20
|10.25
|10.95
|4.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.00
|9.50
|10.50
|3.39
|Установленная доходность. %
|7.20
|10.00
|10.95
|3.39
|Средневзвешенная доходность. %
|7.19
|9.89
|10.95
|3.39
|Поступление в бюджет
|1 569 257 360.34
|1 103 188 097.70
|728 554 425.12
|135 343 000.00
Данные: Минфин Украины