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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.10.20
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 5 октября 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.10
|818953.13
|337061.03
|348225.54
|26120.62
|10081.09
|97464.87
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|9377.48
|125201.16
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|8779.48
|128276.00
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|7623.17
|100230.15
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|7223.08
|92533.00
|на 01.09
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|7659.72
|87668.24
|на 04.09
|865970.71
|324576.85
|417843.32
|28536.00
|7695.16
|87319.39
|на 07.09
|866186.88
|324576.85
|418837.99
|28105.27
|7742.79
|86923.97
|на 08.09
|866216.33
|324576.85
|418489.13
|28418.67
|7809.52
|86922.15
|на 09.09
|866379.99
|324576.85
|419300.42
|28090.71
|7827.72
|86584.28
|на 10.09
|867401.76
|324576.85
|420452.94
|28039.47
|7853.14
|86479.36
|на 11.09
|867544.09
|324576.85
|420564.03
|28059.71
|7849.60
|86493.92
|на 14.09
|867821.02
|324576.85
|420700.75
|28165.90
|7874.53
|86502.99
|на 15.09
|868261.34
|324576.85
|421329.71
|28316.51
|7902.69
|86135.58
|на 16.09
|868502.86
|324576.85
|421739.60
|28322.77
|7923.98
|85939.66
|на 17.09
|871576.85
|324576.85
|423048.44
|30679.48
|7941.87
|85391.72
|на 18.09
|874583.17
|324576.85
|425775.74
|30893.76
|8251.32
|85085.51
|на 21.09
|874890.53
|324576.85
|425831.34
|31322.48
|8266.57
|84893.29
|на 22.09
|874901.71
|324576.85
|425819.57
|31436.83
|8278.65
|84789.81
|на 23.09
|874861.19
|324576.85
|425841.47
|31453.79
|8261.82
|84727.25
|на 24.09
|875014.64
|324576.85
|426378.30
|31231.24
|8282.29
|84545.96
|на 25.09
|875180.11
|324576.85
|426701.87
|31197.07
|8322.39
|84381.94
|на 28.09
|875231.79
|324576.85
|426906.74
|31203.10
|8354.55
|84190.56
|на 29.09
|875464.61
|324576.85
|427069.09
|31352.06
|8369.52
|84097.09
|на 30.09
|875498.48
|324576.85
|427216.52
|31206.05
|8370.86
|84128.20
|на 01.10
|876295.36
|324576.85
|431072.19
|29658.53
|8110.40
|82877.39
|на 02.10
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|8143.76
|82504.79
|на 05.10
|876440.59
|324576.85
|431732.37
|29914.97
|8186.73
|82029.68
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 5 октября - 28.3408 грн.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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