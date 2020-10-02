Доллар США перешел к падению в паре с иеной на новостях о коронавирусе у Трампа

Доллар США в пятницу начал резко дешеветь к иене после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

Курс доллара относительно иены снизился до 104,95 иены со 105,55 иены накануне. До публикации сообщения Трампа в Twitter доллар умеренно укреплялся в паре с иеной.

Евро торгуется в паре с долларом на уровне $1,1727 по сравнению с $1,1747 на закрытие предыдущих торгов.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,07%. Более широкий WSJ Dollar Index растет на 0,08%.

Инвесторы продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США. Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила предложенный демократами пакет стимулов объемом $2,2 трлн, несмотря на отсутствие согласия с администрацией Дональда Трампа, пишет CNBC.

Проект поддержали 214 членов нижней палаты Конгресса, против проголосовали 207 законодателей, из которых 18 являются представляют Демократическую партию. Как отмечает CNBC, пакет вряд ли будет одобрен контролируемым республиканцами Сенатом.

Курс евро составляет 123,08 иены по сравнению с 123,97 иены в четверг.

Безработица в Японии в августе выросла до 3% с 2,9% месяцем ранее и достигла максимального уровня с мая 2017 года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, пишет Trading Economics.

В пятницу инвесторы ожидают публикации предварительных данных об изменении потребительских цен в еврозоне в сентябре, а также данных министерства труда США об уровне безработицы в стране в сентябре.

Курс фунта стерлингов к доллару опустился до $1,2874 с $1,2887 по итогам предыдущих торгов. Британская нацвалюта торгуется около 1,0979 евро по сравнению с 1,0971 евро в четверг.

Австралийский доллар теряет 0,5% в паре с долларом США и торгуется около $0,7147.

Розничные продажи в Австралии в августе сократились на 4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные Австралийского статистического бюро (ABS). Это первое падение продаж с апреля. Оно обусловлено, в том числе, новыми многочисленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в штате Виктория.

Предварительно было объявлено о сокращении на 4,2%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.