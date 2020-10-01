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Депозитные ставки для физлиц 01.10.20
18:17 01.10.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 1 октября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.14
|0.67
|0.25
|6 мес.
|8.48
|0.84
|0.40
|9 мес.
|8.88
|1.03
|0.47
|12 мес.
|8.66
|1.25
|0.67
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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