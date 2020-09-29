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Депозитные ставки для физлиц 29.09.20
17:11 29.09.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 сентября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.14
|0.67
|0.25
|6 мес.
|8.48
|0.84
|0.40
|9 мес.
|8.88
|1.03
|0.47
|12 мес.
|8.66
|1.25
|0.67
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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