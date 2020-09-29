Минфин поднял ставку по 7-мес. ОВГЗ до 8%

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) во вторник повысило ставку отсечения 7-месячных ОВГЗ до 8% с 7,82% две недели назад, что позволило удержать объем продаж этих бумаг на уровне 1,92 млрд грн.

Согласно информации на сайте ведомства, всего на трех аукционах во вторник Минфин привлек 2,04 млрд грн, что больше показателя недельной давности 0,33 млрд грн, но уступает аукционам две недели назад, когда объем продаж достиг 2,89 млрд грн.

Как и неделю назад Минфин отклонил три из шести заявок на покупку годичных бумаг на общую сумму (по номиналу) 605 млн грн, хотя эти участники снизили максимальную ставку 11,5% до 10% годовых. В результате продавец довольствовался всего 25 млн грн, но сохранил ставку 9,5%.

Помимо того Минфин вновь отказался поднять ставку и по 22-мес. ОВГЗ и сохранил ее на уровне 10,5%, оставив неудовлетворенными две из 11 заявок на 35 млн грн по ставкам до 11%.