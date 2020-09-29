Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 28.09.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|24.09
|300.0 (7.0)
|25.09
|359.5 (6.0;84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|24.09
|15 682.0 (5.0)
|25.09
|14 210.0 (5.0)
|97 193.0 (6.0;7)
|28.09
|16 618.0 (5.0)
Данные НБУ