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Депозитные ставки для физлиц 28.09.20
16:51 28.09.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 сентября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.22
|0.67
|0.25
|6 мес.
|8.65
|0.84
|0.40
|9 мес.
|8.88
|1.03
|0.47
|12 мес.
|8.83
|1.25
|0.67
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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