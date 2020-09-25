Финансовые новости
- |
- 25.09.20
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 25.09.20
18:00 25.09.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 25 сентября 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.08
|0.63
|0.25
|6 мес.
|8.45
|0.79
|0.41
|9 мес.
|8.87
|0.96
|0.50
|12 мес.
|8.63
|1.23
|0.71
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Большой дефицит госбюджета-2021 станет препятствием кредитованию частного сектора - замглавы НБУ Сологуб
|«Свинарчуки» Зеленского ждут свое. Как на Банковой будут управлять «Энергоатомом» в ручном режиме
|Новый пылесос правительства. Как повысят налоги под видом заботы об экологии
|Допа страхует Гепу. Почему Добкин и Кернес снова сошлись вместе в Харькове
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 25.09.20
|Большой дефицит госбюджета-2021 станет препятствием кредитованию частного сектора - замглавы НБУ Сологуб
|НБУ планирует ввести требования к структуре собственности небанковских финучреждений
|Евро 25 сентября дешевеет к доллару
|Справочный курс гривны 26 сентября понижен на 2,12 коп до 28,2425 грн/$1
|Биржи АТР 25 сентября закрылись разнонаправленно
Это интересно
|Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан
|Microsoft добавила Skype Meet Now на панель задач Windows 10
|Tesla будет сама добывать литий для батарей своих электромобилей
|BMW представила новые M3 и M4 с огромными «ноздрями» и механической коробкой
|Cтриминговый сервис Samsung TV Plus добрался до смартфонов компании
|YouTube задействует ИИ-алгоритм для присвоения роликам возрастных ограничений
|Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке